В Башкирии произошла авария, в которой погибли четыре человека

Ранним утром на 5-м километре автодороги Магнитогорск-Аэропорт в Абзелиловском районе произошло страшное ДТП, унесшее жизни четырёх человек. По предварительным данным, Mazda 3 под управлением 55-летней местной жительницы выехала на встречную полосу, где врезалась в Lada Priora. От удара иномарка перевернулась и улетела в кювет.
По информации региональной госавтоинспекции, водитель иномарки и две её пассажирки погибли на месте. В отечественном авто получила смертельные травмы 30-летняя женщина — супруга водителя. Сам он вместе с тремя детьми — двумя девочками (2 и 12 лет) и 9-летним мальчиком — был госпитализирован с травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.
