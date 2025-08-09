В Башкирии произошла авария, в которой погибли четыре человека

По информации региональной госавтоинспекции, водитель иномарки и две её пассажирки погибли на месте. В отечественном авто получила смертельные травмы 30-летняя женщина — супруга водителя. Сам он вместе с тремя детьми — двумя девочками (2 и 12 лет) и 9-летним мальчиком — был госпитализирован с травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.