На дорогах Ростовской области внедрили систему для выявления водителей без прав

В Ростовской области внедрили новую систему для выявления водителей без прав и других нарушителей. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Теперь используется мобильный комплекс «Авто Ураган-МС» — современная система видеоконтроля, которая устанавливается на патрульные автомобили.
Устройство фиксирует нарушения в режиме 360 градусов. Оно автоматически определяет скорость машин, проверяет правильность парковки и выявляет автомобили в розыске или принадлежащие водителям, которые были лишены прав.
«Авто Ураган-МС» также записывает дорожную обстановку и фиксирует факты выезда на встречную полосу, перевозки детей без автокресел, непристегнутые ремни безопасности и использование телефона за рулем.
Комплекс работает как в движении, так и на месте. Это позволяет эффективно выявлять нарушения в любых условиях. Внедрение системы — часть федерального проекта «Безопасность дорожного движения». По мнению экспертов, это поможет снизить аварийность и защитить жизни людей.
Подпишись на нас в Telegram.