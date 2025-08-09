Ричмонд
На дорогах Ростовской области внедрили систему для выявления водителей без прав

За нарушениями на донских дорогах теперь следят с помощью системы «Авто Ураган-МС».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области внедрили новую систему для выявления водителей без прав и других нарушителей. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Теперь используется мобильный комплекс «Авто Ураган-МС» — современная система видеоконтроля, которая устанавливается на патрульные автомобили.

Устройство фиксирует нарушения в режиме 360 градусов. Оно автоматически определяет скорость машин, проверяет правильность парковки и выявляет автомобили в розыске или принадлежащие водителям, которые были лишены прав.

«Авто Ураган-МС» также записывает дорожную обстановку и фиксирует факты выезда на встречную полосу, перевозки детей без автокресел, непристегнутые ремни безопасности и использование телефона за рулем.

Комплекс работает как в движении, так и на месте. Это позволяет эффективно выявлять нарушения в любых условиях. Внедрение системы — часть федерального проекта «Безопасность дорожного движения». По мнению экспертов, это поможет снизить аварийность и защитить жизни людей.

