На дорогах Ростовской области внедрили систему для выявления водителей без прав

Комплекс работает как в движении, так и на месте. Это позволяет эффективно выявлять нарушения в любых условиях. Внедрение системы — часть федерального проекта «Безопасность дорожного движения». По мнению экспертов, это поможет снизить аварийность и защитить жизни людей.