Три года хабаровчанин проездил на машине-призраке

Житель Хабаровска купил снятый с учёта и угнанный автомобиль и проездил на нём три года, не зная об этом, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

Источник: Freepik

Еще в 2019 году хабаровчанин нашел объявление о продаже авто, связался с продавцом и купил Toyota Land Cruiser 200 за 3 миллиона рублей. Но только через три года он узнал, что его иномарка юридически не существовала и является «распилом».

У нее был перебит VIN-номер и сварена рама из двух частей, а также ее когда-то украли. Потому шокированный покупатель подал в суд на торговца, чтобы вернуть свои деньги.

Однако выяснилось, что последний тоже попался на уловки мошенников и несколько лет назад приобрел машину у другого человека. Свои слова он подтвердил документами — договором купли-продажи, страховкой и ПТС.