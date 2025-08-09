Россиянам назвали профессии с зарплатой более 200 тысяч рублей

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в мае 2025 года выросла на 14,5 процента и составила 99 422 рубля.
В отдельных отраслях зарплаты значительно превысили средний уровень. Работники трубопроводного транспорта в среднем получили 316 700 рублей, добычи нефти и газа — 225 900 рублей, рыболовства и рыбоводства — 209 700 рублей.
В пятерку лидеров вошли также специалисты воздушного и космического транспорта с доходом 201 400 рублей и производства табачных изделий — 191 800 рублей, говорится в исследовании.
Доля россиян, чья средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в текущем году достигла 31,9 процента от общего числа работников. При этом, как отметили в пресс-службе Росстата, всего два года назад такие зарплаты встречались почти вдвое реже.
Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом квартале текущего года снизилась впервые за последние три года и составила 7,54 часа. Такие данные привел Росстат в своем июньском исследовании «Социально-экономическое положение России».