Росстат озвучил профессии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Ранее Росстат сообщал, что доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей в 2025 году выросла почти вдвое по сравнению с 2023 годом и достигла 31,9% от всех работников. Особенно заметен рост в высокооплачиваемых сегментах: 6,3% получают от 200 до 400 тысяч рублей, а 1,5% — свыше 400 тысяч.