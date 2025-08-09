Росстат озвучил профессии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Нефтяники и рыболовы получают в среднем более 200 тысяч рублей в месяц, отмечает Росстат.
Работники некоторых отраслевых сфер в месяц получают в среднем более 200 тысяч рублей. Среди них нефтяники, а также те, кто осуществляет деятельность трубопроводного транспорта. Такие данные предоставил Росстат.
«Возглавляет рейтинг самых высоких начисленных зарплат такая сфера, как деятельность трубопроводного транспорта — 316,7 тысячи рублей. Второе место у добычи нефти и природного газа — 225,9 тысячи. Третье — у рыболовства и рыбоводства — 209,7 тысячи рублей», — передают журналисты «Российской газеты», ссылаясь на статистические данные. Чуть ниже получают представители, осуществляющие деятельность воздушного и космического транспорта, а также работники табачной отрасли.
В целом, среднемесячная начисленная зарплата в России в мае 2025 года достигла 99 422 рубля. Это на 14,5% больше по сравнению с маем прошлого года, следует из данных Росстата.
Ранее был опубликован опрос Level Group, согласно которому каждый пятый россиянин (21%) уже подрабатывает на одном или двух дополнительных работах. Еще треть респондентов (33%) рассматривают возможность поиска дополнительной работы.
Ранее Росстат сообщал, что доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей в 2025 году выросла почти вдвое по сравнению с 2023 годом и достигла 31,9% от всех работников. Особенно заметен рост в высокооплачиваемых сегментах: 6,3% получают от 200 до 400 тысяч рублей, а 1,5% — свыше 400 тысяч.