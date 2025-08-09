В старейшей деревне Омской области появится чистая питьевая вода

Деревня Ашеваны — один из старейших населенных пунктов Сибирского федерального округа. В следующем году исполнится 800 лет со дня ее основания. Вопрос с питьевой водой стоял в деревне практически с самого начала. Особенно остро вопрос вставал в последние годы.