В старейшей деревне Омской области появится чистая питьевая вода

В Усть-Ишимском районе появятся новые водозаборные скважины. Глава региона Виталий Хоценко принял решение выделить из резервного фонда более 3 миллионов рублей на бурение новых водозаборных скважин в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района. Эти работы обеспечат местных жителей чистой питьевой водой и улучшат качество жизни в населённом пункте.
«Выделили средства на восстановление системы водоснабжения в Усть-Ишимском районе. Направляем более 3 млн рублей на бурение новых скважин в деревне Ашеваны», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Деревня Ашеваны — один из старейших населенных пунктов Сибирского федерального округа. В следующем году исполнится 800 лет со дня ее основания. Вопрос с питьевой водой стоял в деревне практически с самого начала. Особенно остро вопрос вставал в последние годы.
