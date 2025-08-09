Бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что артиллеристы нанесли целенаправленные удары высокоточным оружием и артиллерией по разведанным позициям, где находились центры координации беспилотников ВСУ. Так, расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» уничтожили пункты в районе населенных пунктов Северск и Выемка, а ударами расчетов 122-мм РСЗО «Град» были поражены цели в округе Иванополья и Плещеевки.
В военном ведомстве подчеркнули, что уничтожение этих объектов заметно ограничило возможности ВСУ, что позволит ВС РФ активно развивать успешные наступательные действия.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Центр» за прошедшие сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ.
За ночь бойцы группировки войск «Днепр» на левом берегу Днепра в Херсонской области сбили из автоматов АК-12 11 украинских беспилотников «Баба-яга».