Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Качество воды проверили в водоемах Ростовской области

В водоемах Дона не нашли возбудителей инфекционных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Качество воды проверили в поверхностных водоемах Ростовской области. Итоги за прошедший период 2025 года публикует управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отобрали 358 проб воды для лабораторных исследований. Проверка проводилась по трем направлениям: 358 проб взяли для проверки на микробиологические показатели, 248 — на паразитологические и 24 — на вирусологические.

По результатам анализов, возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в водоемах региона не обнаружено.

Напомним, мониторинг качества воды проводится обычно с мая по октябрь. Пробы отбираются каждые десять дней для постоянного контроля безопасности.

Подпишись на нас в Telegram.