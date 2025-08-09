Качество воды проверили в водоемах Ростовской области

Качество воды проверили в поверхностных водоемах Ростовской области. Итоги за прошедший период 2025 года публикует управление Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства отобрали 358 проб воды для лабораторных исследований. Проверка проводилась по трем направлениям: 358 проб взяли для проверки на микробиологические показатели, 248 — на паразитологические и 24 — на вирусологические.
По результатам анализов, возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе вирусов, в водоемах региона не обнаружено.
Напомним, мониторинг качества воды проводится обычно с мая по октябрь. Пробы отбираются каждые десять дней для постоянного контроля безопасности.
