Кошачий рай по доступным ценам: как создать уют для питомца без лишних затрат

В честь Международного дня кошек, который отмечался вчера, 8 августа, эксперты Авито Товаров поделились советами о том, как обеспечить комфорт для вашего пушистого друга, не потратив целое состояние.
Создаем идеальное место для сна.
Кошки — мастера выбора удобных мест для отдыха, и зачастую они предпочитают хозяйские диваны и подушки. Однако, если вы хотите организовать для своего питомца собственный уголок, стоит обратить внимание на его предпочтения. Если ваша кошка любит прятаться, закройте ее в уютном домике. А если она предпочитает солнечные подоконники, открытая лежанка будет отличным вариантом. В Красноярске цены на лежанки варьируются от 200 до 20 000 рублей, но помните: главное — это ваша любовь и забота.
Когтеточки: защита мебели и нервов хозяев.
Чтобы сохранить мебель в целости и избежать стресса, необходима когтеточка. Дорогие модели не являются единственным решением — на рынке представлено множество доступных вариантов. Выбирайте когтеточку по предпочтениям вашего питомца: вертикальные столбики или горизонтальные поверхности. Также доступны аксессуары для обновления когтеточек, такие как сменные маты из сизаля. В Красноярске цены на когтеточки колеблются от 100 до 30 000 рублей.
Автопоилки: свежая вода всегда под лапой.
Качество питьевой воды критически важно для здоровья вашего питомца. Современные автопоилки обеспечивают постоянный доступ к свежей воде благодаря системе замкнутого цикла с угольным фильтром. При выборе поилки обратите внимание на материал: пластик, керамика или нержавеющая сталь. Цены на автопоилки в Красноярске варьируются от 300 до 2 150 рублей. Убедитесь, что ваш питомец получает достаточное количество воды, чтобы поддерживать здоровье и активность.