Кошачий рай по доступным ценам: как создать уют для питомца без лишних затрат

Кошки — мастера выбора удобных мест для отдыха, и зачастую они предпочитают хозяйские диваны и подушки. Однако, если вы хотите организовать для своего питомца собственный уголок, стоит обратить внимание на его предпочтения. Если ваша кошка любит прятаться, закройте ее в уютном домике. А если она предпочитает солнечные подоконники, открытая лежанка будет отличным вариантом. В Красноярске цены на лежанки варьируются от 200 до 20 000 рублей, но помните: главное — это ваша любовь и забота.