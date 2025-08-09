С 1 сентября — новые штрафы и запреты: Что изменится для водителей, родителей и работников

Количество людей, пригодных к управлению транспортными средствами, в России с 1 сентября сократится. В противопоказания к вождению добавили синдром Туретта и синдром Аспергера. Первое — это когда у человека возникают тики, часто связанные с внезапными движениями или же употреблением нецензурной брани. Второе — официальное название аутизма. Ганс Аспергер был детским психиатром, который сотрудничал с нацистами и помогал им «отделять» больных детей от здоровых. Вы можете догадаться, какой была судьба «больных». А ещё водительские права теперь не смогут получать лица с расстройствами зрения, которые предполагают аномальное восприятие цвета. Мера будет действовать как при получении водительских прав, так и при продлении.