От Волчанска до Старого Салтова: жители Харьковской области массово распродают жилье

В некоторых районах Харьковской области наблюдается аномально низкий спрос на недвижимость. Как установил корреспондент РИА Новости, жители Изюмского, Купянского и Чугуевского районов вынуждены продавать жильё по ценам в разы ниже рыночных из-за приближения линии боевых действий.
Наиболее доступные варианты встречаются в радиусе 10 км от Волчанска. В селе Бугаевка однокомнатную квартиру предлагают за 165 тыс. гривен (319 тыс. руб.), а в Высочиновке двухкомнатная оценивается в 330,6 тыс. гривен (638 тыс. руб.).
Лидером по количеству объявлений стал Старый Салтов, где трёхкомнатная квартира выставлена на продажу за $11 тыс. (878 тыс. руб.), а частные дома уходят по цене от $2,5 до $4,5 тыс. В Великом Бурлуке «однушка» стоит $7 тыс., а в Боровой — $6,5 тыс.
Прежде стало известно, что в прифронтовых населённых пунктах Сумской области практически не осталось гражданского населения. Местных жителей либо добровольно, либо принудительно вывезли вглубь украинской территории. Многие ещё в 2022 году перебрались в Россию.