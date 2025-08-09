«Это счастье!» Леонтьев с трепетом ждёт встречи с любимыми зрителями в древнем русском городе

«Отчётливо помню 80-е, когда фестиваль назывался “Юрмала” и все стремились попасть на него в качестве артистов или зрителей. Сегодня у “Новой волны” другая география: Казань — древний русский город с богатейшей и сложной историей, очень интересный. Но суть фестиваля остаётся прежней — дать новым голосам возможность заявить о себе, а также увидеть любимых артистов», — сказал певец сайту MK.ru добавив, что для него большая честь и счастье снова выступить для любимых зрителей.
Артист завершил свою гастрольную деятельность ещё в 2019 году, отметив это событие триумфальными концертами в Кремле и Санкт-Петербурге. Выступления были также посвящены его 70-летию. После этого долгое время исполнитель не появлялся на сцене. Однако в ноябре 2024 года Леонтьев принял участие в юбилейных концертах Игоря Крутого.
Напомним, что в этом году артист действительно выйдет на сцену Казани в рамках фестиваля «Новая волна», который пройдёт с 21 по 26 августа. В программу войдут «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зелёный свет» и «Ты меня не забывай». Выступление легенды эстрады состоится благодаря личной просьбе Игоря Крутого.