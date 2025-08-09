«Это счастье!» Леонтьев с трепетом ждёт встречи с любимыми зрителями в древнем русском городе

«Отчётливо помню 80-е, когда фестиваль назывался “Юрмала” и все стремились попасть на него в качестве артистов или зрителей. Сегодня у “Новой волны” другая география: Казань — древний русский город с богатейшей и сложной историей, очень интересный. Но суть фестиваля остаётся прежней — дать новым голосам возможность заявить о себе, а также увидеть любимых артистов», — сказал певец сайту MK.ru добавив, что для него большая честь и счастье снова выступить для любимых зрителей.