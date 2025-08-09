Судебные приставы потеряли Панина* и не могут взыскать с него долги на сотни тысяч

Судебные приставы прекратили взыскание почти 412 тысяч рублей задолженности по кредитам с актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные материалы. Связано это с тем, что приставы не могут получить сведения о местонахождении актера и его имущества.