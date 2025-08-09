В Госдуме предложили дополнить паспорт новыми данными

Ранее Нилов предложил отменить действующий лимит в три пенсионных балла, по которому работающие пенсионеры могут увеличить выплату не более чем на 437 рублей в год. В эфире «Говорит Москва» он отметил, что другие работники за тот же период зарабатывают до десяти баллов, и назвал такое правило несправедливым. По его мнению, гражданам нужно начислять прибавку исходя из реально заработанных баллов, а не в рамках жёсткой планки. Сейчас один пенсионный балл в 2025 году оценивается в 145,69 рубля.