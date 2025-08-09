В Госдуме предложили дополнить паспорт новыми данными

По словам парламентария, СНИЛС необходим при получении большинства государственных и муниципальных услуг. Внесение этой информации в паспорт, считает он, позволит сократить количество документов, которые гражданам приходится носить с собой.
Как пишет «Парламентская газета», обращение с инициативой он направил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.
Напомним, что СНИЛС — это уникальный 11-значный номер, присваиваемый Социальным фондом России один раз и на всю жизнь. Он используется для пенсионных начислений, регистрации на «Госуслугах» и взаимодействия с государственными сервисами.
Ранее Нилов предложил отменить действующий лимит в три пенсионных балла, по которому работающие пенсионеры могут увеличить выплату не более чем на 437 рублей в год. В эфире «Говорит Москва» он отметил, что другие работники за тот же период зарабатывают до десяти баллов, и назвал такое правило несправедливым. По его мнению, гражданам нужно начислять прибавку исходя из реально заработанных баллов, а не в рамках жёсткой планки. Сейчас один пенсионный балл в 2025 году оценивается в 145,69 рубля.