В Самаре на 5 улицах из-за ремонта сетей могут отключить холодную воду 9 августа

О возможном отключении холодного водоснабжения в связи с ремонтными работами сообщили в пресс-службе «РКС-Самара». Там уточнили, что из-за ремонта на сетях ХВС под отключение могут попасть жители 5 самарских улиц.
Без холодного водоснабжения сегодня останутся жители многоквартирных домов по улице Серноводская (152, 154, 156, 158), по Землянскому проезду, 4А и Магистральной, 127А.
Под возможное отключение от ХВС могут попасть МКД по Учительскому переулку (1, 3, 5, 8 и прилегающие) и по улице Просторная (21−65, 22−60 и прилегающие).
«По этим и близлежащим адресам возможны отключения холодной воды. В течение дня адреса могут меняться», — подчеркнули в «РКС-Самара».
Также работы на сетях холодного водоснабжения будут вести на Советской Армии, 214. Там построят колодец, но на строительство пройдет без отключения жителей от ХВС.
В пресс-службе ресурсоснабжающей организации посоветовали горожанам на всякий случай сформировать запасы холодной воды. Также в «РКС-Самара» сообщили, что на улице Стрелка проводятся работы по перекладке канализации.
