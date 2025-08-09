Жители Харьковщины распродают недвижимость за бесценок

Самое близкое к Волчанску жильё находится не менее чем в 10 километрах от города. В селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира продаётся за 165 тысяч гривен (около 319 тысяч рублей), а двухкомнатная в селе Высочиновка — за 330,6 тысячи гривен (примерно 638 тысяч рублей).