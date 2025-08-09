Ричмонд
Жители Харьковщины распродают недвижимость за бесценок

В приграничных районах Харьковской области — Изюмском, Купянском и Чугуевском — наблюдается заметное снижение цен на жильё. Местные жители активно выставляют недвижимость на продажу по весьма скромным расценкам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Предложений на рынке сейчас крайне мало, однако те, что появляются, отличаются необычайно низкой стоимостью. Такая динамика напрямую связана с приближением линии фронта и обострением ситуации в регионе.

Самое близкое к Волчанску жильё находится не менее чем в 10 километрах от города. В селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира продаётся за 165 тысяч гривен (около 319 тысяч рублей), а двухкомнатная в селе Высочиновка — за 330,6 тысячи гривен (примерно 638 тысяч рублей).

Наибольшее число объявлений сосредоточено в Старом Салтове. Там трёхкомнатная квартира оценивается в 11 тысяч долларов (порядка 878 тысяч рублей). Частные дома можно приобрести за суммы от 2,5 до 4,5 тысячи долларов (от 199,5 до 359 тысяч рублей).

В Купянском районе, например, в селе Великий Бурлук однокомнатные квартиры продаются примерно за 7 тысяч долларов (около 558 тысяч рублей). В посёлке городского типа Боровая аналогичные квартиры стоят около 6,5 тысячи долларов (518,8 тысяч рублей).

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска сумели ещё дальше продвинуться в Харьковской области, разбив один штурмовой полк и пять бригад ВСУ. При этом украинские боевики продолжают сталкиваться с огромными проблемами и в Сумской области.