В ПГНИУ на бюджет поступили 1664 первокурсника

По целевой квоте в ПГНИУ поступило 44 человека. Больше всего «целевиков» на направлениях «Прикладная математика и информатика», «Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Лингвистика», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Средний балл ЕГЭ по целевой квоте составил 62,1.