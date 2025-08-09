Ричмонд
В шести российских аэропортах ввели ограничения на прием самолетов

В нескольких российских аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: Газета.Ру

По его словам, меры затронули аэропорты Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка).

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. По словам Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры, так как безопасность полетов остается приоритетом.

Накануне в аэропорту Сочи были введены ограничения из-за атаки беспилотников. В результате этого, график движения 55 рейсов в воздушной гавани курортного города был скорректирован. Согласно информации Telegram-канала Baza, самолеты, которым не разрешали посадку, выполняли круговые маневры над окрестностями сочинского аэропорта.

Кроме того, в Сочи были введены ограничения на посещение пляжей. В связи с угрозой атак, в Адлере была проведена эвакуация крупного торгово-развлекательного центра «Мандарин».