Сразу в шести аэропортах РФ ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в шести аэропортах России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

Под ограничения попали: Владикавказ (аэропорт Беслан), Казань, Калуга (аэропорт Грабцево), Нижнекамск (аэропорт Бегишево), Самара (аэропорт Курумоч) и Ульяновск (аэропорт Баратаевка).

В пресс-службе подчеркнули, что эти меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Все службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов предпринимают необходимые меры для соблюдения новых требований.

Ранее KP.RU писал, что в Сочи временно приостановили работу аэропорта из-за угрозы атаки беспилотников. Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что системы ПВО были приведены в действие, а отдыхающих с пляжей эвакуировали в безопасные места.