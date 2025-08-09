Анастасия Ивлеева попала в базу «Миротворца»*

Политолог и военный эксперт Ян Гагин посоветовал россиянам не проверять данные о себе или своих близких в базах «Миротворца»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украине. По его словам, эти действия могут повлиять не только на жизнь россиянина, но и на службу, и на обороноспособность страны.