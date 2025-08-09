Анастасия Ивлеева попала в базу «Миротворца»*

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец»*.
Личные данные Ивлеевой внесли в базу сайта в феврале 2019 года за посещение Крыма. Также ей вменяют поездку в Мариуполь в 2024 году, передает ТАСС.
Политолог и военный эксперт Ян Гагин посоветовал россиянам не проверять данные о себе или своих близких в базах «Миротворца»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украине. По его словам, эти действия могут повлиять не только на жизнь россиянина, но и на службу, и на обороноспособность страны.
Певицу Анну Дзюбу, более известную под сценическим псевдонимом Анна Асти, внесли в базу данных сайта «Миротворец»*. Личная информация об артистке появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением российского гражданства.
Также в «Миротворец»* внесли в базы данных ресурса информацию о четырехлетнем ребенке. Причиной стала поездка ребенка 2020 года рождения из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.