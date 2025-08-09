Шесть российских аэропортов ввели ограничения на полеты

Накануне план «Ковер» вводился в аэрогавани Саратова. Всего за сутки дежурные средства ПВО отразили атаку 97 вражеских беспилотников. Пострадавших нет, сообщили в военном ведомстве. В Ростове-на-Дону дрон попал в многоквартирный жилой дом. Взрыв и возгорание произошли на 18 этаже.