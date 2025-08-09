Ричмонд
Шесть российских аэропортов ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов ввели в аэропортах Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Об этом сообщили в Росавиации.

Временные ограничения на полеты могут быть задействованы из-за угрозы атаки беспилотников на территории данных регионов. Режим «Беспилотной опасности» объявлен в Татарстане.

Накануне план «Ковер» вводился в аэрогавани Саратова. Всего за сутки дежурные средства ПВО отразили атаку 97 вражеских беспилотников. Пострадавших нет, сообщили в военном ведомстве. В Ростове-на-Дону дрон попал в многоквартирный жилой дом. Взрыв и возгорание произошли на 18 этаже.