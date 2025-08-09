Ричмонд
Институт русского языка РАН внёс в орфографический словарь термин «суджане»

В орфографическом словаре Института русского языка РАН появились прилагательные «часовоярский» и «часовярский».

Источник: Аргументы и факты

Институт русского языка имени В. В. Виноградова Российской академии наук включил термин «суджане» в орфографический словарь, следует из информации на электронных ресурсах этого учреждения.

Также в перечень вошли слова «суджанцы», «суджанка» и сложные прилагательные, появившиеся от названия города Часова Яра в ДНР — «часовоярский» и «часовярский».

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в орфографический словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова были внесены слова «коптер», «фотовидеофиксация» и «почтомат». В организации отметили, что в список постоянно добавляют термины, которые часто употребляются и относительно которых возникают вопросы.