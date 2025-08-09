Ричмонд
Прокуратура взяла под контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА в Ростове

В Ростове-на-Дону прокуратура контролирует ситуацию после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало от атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

— В Кировском районе Ростова-на-Дону в результате атаки БПЛА имеются повреждения многоквартирного дома. Контролируется соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, и оказание им помощи, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Известно, что на месте происшествия уже побывал заместитель прокурора области Владимир Ходурский.

Напомним, происшествие случилось поздно вечером 8 августа на территории левобережья. По информации врио губернатора региона Юрий Слюсарь, взрыв и возгорание на уровне 18 этажа 20-этажного дома произошли из-за БПЛА. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Возгорание было быстро потушено.

