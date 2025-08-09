Названы регионы России, на которые циклон с Атлантики обрушит мощные дожди

Ранее синоптик заявила, что жителям московского региона пора привыкнуть к новым погодным реалиям, так как климат начинает меняться и больше походить на субтропический: резкие перепады температур и мощные ливни. Другой эксперт также призвал москвичей готовиться к жизни в тропиках.