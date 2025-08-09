Актер Алексей Панин перестал числиться в розыске СБУ

В октябре 2022 года Панин* опубликовал в своем Telegram-канале посты, в которых он оправдывал теракт на Крымском мосту. В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы, а также запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.