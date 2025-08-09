Актер Алексей Панин перестал числиться в розыске СБУ

Скандальный актер Алексей Панин* больше не находится в розыске Службы безопасности Украины. В 2015 году украинские власти в отношении артиста инициировали досудебное расследование по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.
В тот период экс-глава Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что Панин* и певица Юлия Чичерина объявлены в розыск.
На данный момент в базе фигурирует только Чичерина, которую туда внесли в 2022 году. Информация об актере, покинувшем Россию после начала специальной военной операции, отсутствует.
В октябре 2022 года Панин* опубликовал в своем Telegram-канале посты, в которых он оправдывал теракт на Крымском мосту. В 2024 году Второй западный окружной военный суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы, а также запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.
Артист также заочно арестован на территории РФ и объявлен в международный розыск.
Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что либералы в культуре заметают тему СВО под ковер.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом.