Супруги организовали незаконный канал миграции в Беларусь, их задержали

«Во взаимодействии с отделами по гражданству и миграции Заводского РУВД г. Минска и Дзержинского РОВД установлено, что 43-летняя женщина и 44-летний мужчина с мая по июль текущего года оказывали помощь гражданам третьих стран в незаконном въезде и пребывании на территории Беларуси. За свои услуги задержанные получали от каждого клиента денежное вознаграждение в размере $50−100. Иностранцы использовали территорию Беларуси для временного проживания и нелегального трудоустройства, а также для дальнейшего движения в страны Евросоюза», — рассказали в правоохранительном ведомстве.