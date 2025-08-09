Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруги организовали незаконный канал миграции в Беларусь, их задержали

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отрядов спецназначения внутренних войск МВД задержали в столице ранее судимых супругов, а также 70 нелегалов. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Источник: Комсомольская правда

«Во взаимодействии с отделами по гражданству и миграции Заводского РУВД г. Минска и Дзержинского РОВД установлено, что 43-летняя женщина и 44-летний мужчина с мая по июль текущего года оказывали помощь гражданам третьих стран в незаконном въезде и пребывании на территории Беларуси. За свои услуги задержанные получали от каждого клиента денежное вознаграждение в размере $50−100. Иностранцы использовали территорию Беларуси для временного проживания и нелегального трудоустройства, а также для дальнейшего движения в страны Евросоюза», — рассказали в правоохранительном ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. Все фигуранты находятся в ИВС, им грозит до семи лет лишения свободы. Нелегальных мигрантов ждет выдворение из страны. Устанавливаются иные участники противоправной деятельности.

В МВД отметили, что за семь месяцев 2025 года за пределы Республики Беларусь выдворено почти 3 тыс. иностранцев и лиц без гражданства.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше