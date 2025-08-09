В Омске появились новые муралы ко Дню города (фото)

Накануне празднования Дня города талантливые художники украсили его девятью яркими полотнами, созданными в районе железнодорожного вокзала и библиотеки имени А. С. Пушкина. Новые арт-объекты появились по адресам: улица Рождественского, 2, и улица Фрунзе, 6.
Каждый из муралов несет в себе глубокий смысл и объединен общей темой — памятными военными датами.
Фото: телеграм-канал Go Omsk Фото: телеграм-канал Go Omsk.
Эти картины стали не только украшением улиц, но и напоминанием о важных исторических событиях и современных достижениях города.
Ранее мы писали, что в Омской области могут начать выращивать сибирские орхидеи.