В Омске появились новые муралы ко Дню города (фото)

Накануне празднования Дня города талантливые художники украсили его девятью яркими полотнами, созданными в районе железнодорожного вокзала и библиотеки имени А. С. Пушкина. Новые арт-объекты появились по адресам: улица Рождественского, 2, и улица Фрунзе, 6.