Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске появились новые муралы ко Дню города (фото)

Омичи уже успели сделать памятные снимки с новыми панно.

Источник: Комсомольская правда

Накануне празднования Дня города талантливые художники украсили его девятью яркими полотнами, созданными в районе железнодорожного вокзала и библиотеки имени А. С. Пушкина. Новые арт-объекты появились по адресам: улица Рождественского, 2, и улица Фрунзе, 6.

Каждый из муралов несет в себе глубокий смысл и объединен общей темой — памятными военными датами.

Фото: телеграм-канал Go Omsk Фото: телеграм-канал Go Omsk.

Эти картины стали не только украшением улиц, но и напоминанием о важных исторических событиях и современных достижениях города.

Ранее мы писали, что в Омской области могут начать выращивать сибирские орхидеи.