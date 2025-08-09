В Прикамье утвердили обновленные требования к школьной форме

Министерство образования и науки Пермского края утвердило новые требования к производству школьной формы. С сентября все производители будут обязаны соблюдать единый стандарт, — сообщает пресс-служба Минобразования Пермского края.
В документе детально прописаны параметры изготовления формы: характеристики тканей, безопасность покроя (отсутствие острых краев), соответствие возрастным особенностям детей, а также гигиенические свойства — воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность материалов.