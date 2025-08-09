Ричмонд
В Стерлитамаке произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 16 человек

В кирпичном здании на улице Техническая в Стерлитамаке произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. По предварительным данным, пострадали 16 человек, эвакуированы 15 жителей. На месте работают экстренные службы, ситуация под контролем, сообщает МЧС Башкортостана.

