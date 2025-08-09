Вячеслав Федорищев: «Лада» и ЦСК ВВС будут больше и ярче выступать в КХЛ и ВХЛ

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов поделились первыми впечатлениями от Кубка губернатора и высказались о развитии местного хоккея.
Турнир в столице 63-го региона стартовал 8 августа. Всего в нем участвуют четыре команды. Вчера пензенский «Дизель» обыграл «Южный Урал» из Орска со счетом 3:1, а хозяева — ЦСК ВВС — одолели в серии буллитов тульский АКМ — 1:0 (6+).
В начале второй встречи — она же считалась главной в тот день — губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул: ХК «Лада» и его самарский фарм-клуб, хоккей в области в целом будут системно развиваться благодаря сотрудничеству с ГК «Полипласт». 5-летнее соглашение подписали еще в мае нынешнего года.
«“Лада” и ЦСК ВВС будут ярче выступать во всех чемпионатах, больше работать с фанатами. Ведь болельщики не просто хотят прийти на матч, они хотят активности. В первый день — два матча. У нас настоящий праздник для деток и взрослых, праздник хоккея и спорта. А это то, что нам всем поручает наш президент — заниматься спортом», — сказал глава области.
Федорищев добавил: задача «летчиков» на предстоящий розыгрыш ВХЛ — сформировать дух и костяк команды, которая будет побеждать любого соперника в лиге.
«Есть поддержка совместно с нашим партнером. В новом сезоне команда должна показать, что такое по-настоящему красивый хоккей», — объяснил руководитель области.
Глава ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов добавил: компания-партнер будет активно помогать местным клубам, чтобы они стабильно выступали на высоком уровне, а болельщики «не уходили уныло с трибун».
«Большое внимание будем уделять и детско-юношескому направлению. Это база, с которой, грубо говоря, начинается развитие хоккея Самарской области. Без нее очень сложно строить будущее», — резюмировал Шамсутдинов.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.