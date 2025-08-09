В аэропортах Казани, Самары и ещё четырёх городов России ввели ограничения

Временные ограничения на взлёт и посадку самолётов были введены в аэропортах Казани, Калуги, Самары, Ульяновска, Нижнекамска и Владикавказа, сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорты Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель ведомства Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
По его словам, указанный режим действует в целях обеспечения безопасности полётов. Кореняко отметил, экипажи воздушных судов и наземные службы делают всё необходимое для этого.
Напомним, ранее стало известно о введении временных ограничений в аэропорту Саратова (Гагарин). Такие же меры принимались в воздушной гавани Сочи.