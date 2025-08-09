Эйсмонт сказала, почему интервью Лукашенко Time несколько раз переносилось

Пресс-секретарь белорусского лидера обратила внимание, что обычно интервью президента стараются выпускать оперативно с учетом актуальности повестки — «по горячим следам». Но объяснила, что в этот раз по просьбе коллег из Time было дано согласие на двухнедельную паузу, чтобы они могли подготовить глубокий материал.