Эйсмонт сказала, почему интервью Лукашенко Time несколько раз переносилось

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, почему интервью президента Беларуси Александра Лукашенко Time несколько раз переносилось, рассказали на «Первом информационном».
Наталья Эйсмонт сказала, что корреспондент Time Саймон Шустер после интервью с белорусским президентом попросил две недели держать его в тени.
Пресс-секретарь белорусского лидера обратила внимание, что обычно интервью президента стараются выпускать оперативно с учетом актуальности повестки — «по горячим следам». Но объяснила, что в этот раз по просьбе коллег из Time было дано согласие на двухнедельную паузу, чтобы они могли подготовить глубокий материал.
Кроме того, пресс-секретарь белорусского лидера отметила, что выход интервью с Александром Лукашенко перенесли и после установленного срока выхода материала.
— Изначально оно должно было выйти 7 августа, но американский журналист попросил о переносе, — сообщила Эйсмонт.
В целом, интервью с Александром Лукашенко американскому изданию она назвала трехчасовым, очень интересным насыщенным, открытым и по характеру дружеским разговором.
— Вы это видели и в концовке беседы и кое-что еще осталось за кадром, — отметила она.
Наталья Эйсмонт сказала, что Саймона Шустера удивила белорусская открытость, за что он поблагодарил и президента, и президентский пул.
— Не раз мне говорил в течение дня, когда мы с ним взаимодействовали, что он в принципе видит беспрецедентный формат работы, имея большой опыт работы с президентами и разного рода людьми, — заключила пресс-секретарь президента Беларуси.
В этом интервью Александр Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке: «Он же бульдозер, лошадь!».
Еще глава республики высказался о внешней политике Беларуси.