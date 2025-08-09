Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйсмонт сказала, почему интервью Лукашенко Time несколько раз переносилось

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт объяснила причину переноса интервью Лукашенко Time.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, почему интервью президента Беларуси Александра Лукашенко Time несколько раз переносилось, рассказали на «Первом информационном».

Наталья Эйсмонт сказала, что корреспондент Time Саймон Шустер после интервью с белорусским президентом попросил две недели держать его в тени.

Пресс-секретарь белорусского лидера обратила внимание, что обычно интервью президента стараются выпускать оперативно с учетом актуальности повестки — «по горячим следам». Но объяснила, что в этот раз по просьбе коллег из Time было дано согласие на двухнедельную паузу, чтобы они могли подготовить глубокий материал.

Кроме того, пресс-секретарь белорусского лидера отметила, что выход интервью с Александром Лукашенко перенесли и после установленного срока выхода материала.

— Изначально оно должно было выйти 7 августа, но американский журналист попросил о переносе, — сообщила Эйсмонт.

В целом, интервью с Александром Лукашенко американскому изданию она назвала трехчасовым, очень интересным насыщенным, открытым и по характеру дружеским разговором.

— Вы это видели и в концовке беседы и кое-что еще осталось за кадром, — отметила она.

Наталья Эйсмонт сказала, что Саймона Шустера удивила белорусская открытость, за что он поблагодарил и президента, и президентский пул.

— Не раз мне говорил в течение дня, когда мы с ним взаимодействовали, что он в принципе видит беспрецедентный формат работы, имея большой опыт работы с президентами и разного рода людьми, — заключила пресс-секретарь президента Беларуси.

В этом интервью Александр Лукашенко сравнил себя с Трампом, сказав об еще одном президентском сроке: «Он же бульдозер, лошадь!».

Еще глава республики высказался о внешней политике Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше