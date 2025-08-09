Солнце атакует: какой силы будет магнитная буря 10 августа 2025

Пересмотреть свой распорядок дня — снизить физические и эмоциональные нагрузки, особенно вечером, когда ожидается пик геомагнитной активности. Уделить внимание питанию — ограничить потребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, которые могут усилить негативное воздействие. Обеспечить достаточную гидратацию — пить больше воды помогает организму справляться со стрессом, вызванным геомагнитными колебаниями. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется держать необходимые медикаменты под рукой и при необходимости проконсультироваться с врачом. Постараться обеспечить полноценный сон, который укрепит защитные силы организма.