Солнце атакует: какой силы будет магнитная буря 10 августа 2025

Метеочувствительным людям следует подготовиться — 10 августа 2025 Землю накроет геомагнитное возмущение со значительной вероятностью. Наша планета уже вошла в зону повышенной солнечной активности, и эффекты могут усилиться. Подробнее в материале URA.RU.

Прогноз магнитной активности 10 августа 2025.

Солнечная активность в начале августа.

Первая декада августа 2025 года проходит под знаком повышенной геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 9 августа наблюдаются заметные колебания солнечных показателей. Хотя скорость солнечного ветра остается в пределах нормы (463 км/с), другие параметры вызывают беспокойство ученых.

Температура солнечного ветра достигла повышенного значения 173 000 К, а индукция межпланетного магнитного поля составляет 14,8 нТл, что также выше нормы. Особенно тревожным сигналом выступает отрицательное значение компоненты Bz межпланетного магнитного поля (-4,4 нТл), что часто предшествует магнитным возмущениям.

Неделя началась относительно спокойно, однако уже 7−9 августа геомагнитная обстановка начала меняться — показатели Kp достигли значения 4. Это говорит о небольших возмущениях магнитосферы.

Прогноз магнитной бури 10 августа 2025.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛунный календарь на август: самые благоприятные и сложные дни месяца.

Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 10 августа вероятность магнитной бури составляет 46%. При этом вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 40%, а шансы на спокойную магнитосферу — всего 14%.

Если взглянуть на почасовой прогноз, то большую часть дня 10 августа ожидается геомагнитный индекс Kp = 4, что указывает на малую магнитную бурю. Однако к 21:00 по московскому времени прогнозируется усиление до Kp = 5, что соответствует магнитной буре уровня G1.

Интересно, что в информации разных источников есть некоторые расхождения. Так, портал погода.mail.ru прогнозирует на 10 августа «спокойную магнитосферу» с уровнем Kp = 3, что заметно ниже данных специализированных институтов.

Что такое магнитные бури и как они измеряются.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача.

Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и измеряются по различным шкалам.

Наиболее распространенной является шкала Kp, где значения от 0 до 9 отражают интенсивность геомагнитных возмущений. Показатель Kp = 5 соответствует малой магнитной буре (G1 по международной классификации), Kp = 6 — умеренной (G2), а значения 7−9 указывают на сильные и экстремальные бури (G3-G5).

Важно понимать, что даже малые бури (G1) способны вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей. Особенно страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как снизить влияние магнитных бурь на организм.

Во время магнитной бури 10 августа специалисты рекомендуют:

Пересмотреть свой распорядок дня — снизить физические и эмоциональные нагрузки, особенно вечером, когда ожидается пик геомагнитной активности. Уделить внимание питанию — ограничить потребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, которые могут усилить негативное воздействие. Обеспечить достаточную гидратацию — пить больше воды помогает организму справляться со стрессом, вызванным геомагнитными колебаниями. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется держать необходимые медикаменты под рукой и при необходимости проконсультироваться с врачом. Постараться обеспечить полноценный сон, который укрепит защитные силы организма.