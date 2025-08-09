Петербургские врачи выходили недоношенного малыша с весом всего 590 граммов

Сегодня в больнице действует так называемый банк грудного молока, который привозят мамы. В сутки одному младенцу нужно около 150 миллилитров. По словам медиков, все необходимые для жизни микроэлементы недоношенный ребёнок получить исключительно из смеси не может. Родившихся раньше срока в больницу привозят из всех роддомов города. Самая крупная реанимация новорождённых в Европе может вместить 70 маленьких пациентов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».