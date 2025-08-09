В Ростове после атаки БПЛА приступили к осмотру многоэтажки на Левом берегу Дона

Утром 9 августа на левобережье в Ростове-на-Дону должны приступить к осмотру повреждений, нанесенных зданию во время атаки БПЛА прошедшим вечером. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Кировского района города Наталия Симаченко.
— Пострадавших нет. Провели первичные мероприятия после происшествия. С утра районные службы приступят к осмотру повреждений, — написала Наталия Симаченко.
По словам главы района, специалисты составят акты осмотра и примут заявления от граждан на выплату материальной помощи.
Напомним, происшествие случилось поздно вечером 8 августа. По информации врио губернатора региона Юрий Слюсарь, взрыв и возгорание на уровне 18 этажа 20-этажного дома произошли из-за БПЛА. Возгорание было быстро потушено.
