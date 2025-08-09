Ричмонд
На Земле продолжается слабая магнитная буря

Магнитные возмущения на планете пока не поднимались выше уровня G1.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Магнитная буря слабого уровня G1 продолжается на Земле и пока не усиливается, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«Продолжается магнитная буря. По данным мониторинга космической погоды, с самого начала магнитные возмущения на Земле пока не поднимались выше слабого уровня G1», — сообщили в ИПГ.

Специалисты института также зафиксировали в 22:10 мск 8 августа в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W52) очередную вспышку на Солнце среднего уровня M1.0 продолжительностью 21 минута.