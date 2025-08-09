В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Опасность была объявлена в 8.59 мск, она длилась около часа.
«Режим беспилотной опасности в Северной Осетии снят. В этот раз его ввели на короткий промежуток времени. Однако каждый — это необходимость, так как в первую очередь касается безопасности жителей республики», — написал Меняйло в Telegram-канале.
Он отметил, что оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.