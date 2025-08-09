Ричмонд
В Северной Осетии сняли режим беспилотной опасности

Меняйло сообщил об отмене режима беспилотной опасности в Северной Осетии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Опасность была объявлена в 8.59 мск, она длилась около часа.

«Режим беспилотной опасности в Северной Осетии снят. В этот раз его ввели на короткий промежуток времени. Однако каждый — это необходимость, так как в первую очередь касается безопасности жителей республики», — написал Меняйло в Telegram-канале.

Он отметил, что оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.