Под Дивногорском произошла смертельная авария с грузовиком

По предварительным данным, 42-летний мужчина, направлявшийся из Дивногорска в сторону Балахты, не справился с управлением и выехал в кювет. К сожалению, он скончался до прибытия скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции и инспекторы Госавтоинспекции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Начальник отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Красноярское» Дмитрий Винничук призвал водителей внимательно проверять техническое состояние своих автомобилей перед длительными поездками и строго соблюдать скоростной режим.
