Москвичам рассказали о погоде в субботу

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, центр которого находится над южными районами Архангельской области. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура на три-четыре градуса ниже, чем она должна быть в эти дни августа. Днем в Москве плюс 19 — плюс 21. По области от плюс 17 до плюс 22 градусов тепла», — рассказал Леус.