Испытано на себе: Как жители Молдовы кредитуют «Молдовагаз»

Проверяйте ваши квитанции на оплату «Молдовагаз».
Эти трансгендеры не учитывают показания счётчиков, которые вносишь при оплате, и на следующий месяц приходит «расчётный объём», как правило х2.
В результате, на счёту создаётся профицит.
Заметил на четвёртый месяц.
Какбе, невелика беда, от газовой плиты много не набегает, но какого черта?
И это надо поднять квитанции, разобраться, позвонить в их контору, а потом найти другой способ отправлять им показания счётчиков, и в каждой следующей квитанции вписывать такую цифру, чтобы сальдо в итоге выровнялось.
Нехилый метод кредитования изобрели в «Молдовагазе».
Пару дней назад поймал в подъезде газовщиков, которые меняли кому-то счётчики по графику, говорят, у многих так.
Звоните, разбирайтесь.
Андрей Бенимецкий (Benia).