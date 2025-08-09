Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испытано на себе: Как жители Молдовы кредитуют «Молдовагаз»

Жители Молдовы невольно «кредитуют» «Молдовагаз»: компания игнорирует переданные при оплате показания счётчиков, выставляя завышенные «расчётные» объёмы.

Источник: Комсомольская правда

Проверяйте ваши квитанции на оплату «Молдовагаз».

Эти трансгендеры не учитывают показания счётчиков, которые вносишь при оплате, и на следующий месяц приходит «расчётный объём», как правило х2.

В результате, на счёту создаётся профицит.

Заметил на четвёртый месяц.

Какбе, невелика беда, от газовой плиты много не набегает, но какого черта?

И это надо поднять квитанции, разобраться, позвонить в их контору, а потом найти другой способ отправлять им показания счётчиков, и в каждой следующей квитанции вписывать такую цифру, чтобы сальдо в итоге выровнялось.

Нехилый метод кредитования изобрели в «Молдовагазе».

Пару дней назад поймал в подъезде газовщиков, которые меняли кому-то счётчики по графику, говорят, у многих так.

Звоните, разбирайтесь.

Андрей Бенимецкий (Benia).