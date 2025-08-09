Обнаружен мраморный документ, доказывающий высокий статус «Крымской Атлантиды»

Археолог пояснил, что памятник изучают с 1980-х годов, однако до сих пор в среде ученых идут споры, было это некое сельское или рыбацкое поселение или же полноценный город. «Раскопки последних лет дают нам аргументы в пользу второй версии. Под водой, в самой древней части городища, затопленной морем, уровень которого поднялся, были найдены фрагменты стен и крепостных башен. И мраморный декрет, фрагмент которого мы нашли сейчас, мог быть установлен только в полисе, но никак не в сельском поселении или рыбацкой деревушке», — уточнил ученый.