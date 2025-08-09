Ричмонд
Массовые рейды по выявлению пьяных водителей проходят в Братске

С начала года инспекторы выявили 424 водителя в состоянии опьянения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

8 и 9 августа в Братске и Братском районе проходят проверки водителей на состояние опьянения. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— За семь месяцев 2025 года инспекторы выявили 424 водителя в состоянии опьянения. 151 отказались от прохождения медосвидетельствования, — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили 78 материалов за управление автомобилем в состоянии опьянения повторно в течении года. За это предусмотрена уголовная.

ответственность. В ведомстве напоминают, что за вождение в состоянии опьянения, как и за отказ от медосвидетельствования, водителю грозит наказание в виде лишения права на управление транспортными средствами сроком до двух лет, а также штраф — 45 000 рублей.