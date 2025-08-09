Сколько водительских удостоверений национального образца есть у жителей Приднестровья

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Гражданам Республики Молдова, проживающим в Приднестровье, в настоящее время принадлежит 59 715 водительских удостоверений национального образца, данные представило правительство со ссылкой на Государственный регистр водителей и Государственный регистр транспортных средств.
В регионе зарегистрировано 41 223 транспортных средства, находящихся в собственности граждан, с номерными знаками, выданными в соответствии с требованиями действующего законодательства, из них:
27 547 номера национального образца с нанесением надписи «MD» и государственного флага;
13 676 нейтральные номера, сопровождающихся надписью «MD».
Эти цифры свидетельствуют о возросшем интересе жителей Приднестровья к соблюдению требований действующего законодательства Республики Молдова и к участию в национальном и международном дорожном движении на законных основаниях, уточнил источник.