Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько водительских удостоверений национального образца есть у жителей Приднестровья

Бюро по реинтеграции представило данные о наличии водительских прав национального образца и номерных знаков для автомобилей у жителей Приднестровья.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Гражданам Республики Молдова, проживающим в Приднестровье, в настоящее время принадлежит 59 715 водительских удостоверений национального образца, данные представило правительство со ссылкой на Государственный регистр водителей и Государственный регистр транспортных средств.

В регионе зарегистрировано 41 223 транспортных средства, находящихся в собственности граждан, с номерными знаками, выданными в соответствии с требованиями действующего законодательства, из них:

27 547 номера национального образца с нанесением надписи «MD» и государственного флага;

13 676 нейтральные номера, сопровождающихся надписью «MD».

Эти цифры свидетельствуют о возросшем интересе жителей Приднестровья к соблюдению требований действующего законодательства Республики Молдова и к участию в национальном и международном дорожном движении на законных основаниях, уточнил источник.