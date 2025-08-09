В омской мэрии рассказали, перестанут ли давать в школьных столовых пиццы и пирожки

С 1 сентября в школах Воронежской области меняется меню в столовых. В рамках борьбы с детским ожирением школьников начнут приучать к здоровому питанию. Пончики, сосиски в тесте, мини-пиццы и пирожки уходят в прошлое. Теперь на смену углеводным лакомствам придут овощи, салаты, каши, а также блюда, содержащие сложные углеводы.
Вместо сладких и жирных продуктов детям предложат полезные снэки и блюда, обогащённые клетчаткой. Запрещены будут чипсы, конфеты и сахар, сообщает Mash. Новый эксперимент по здоровому питанию стартует с 1 сентября и нацелен на формирование у школьников правильных пищевых привычек с самого раннего возраста.
Как сообщили порталу Om1 Омск в мэрии, с января 2024 года школьное меню разрабатывают организаторы питания по согласованию с руководством учреждений с учётом требований санитарных норм и акцентом на сбалансированное питание.
По рекомендациям диетологов в меню завтрака включены базовые продукты для школьных завтраков — злаковые, яйца и молочные продукты. Они содержат необходимые для роста и развития ребёнка медленные углеводы, белок, который максимально легко и быстро усваивается детским пищеварительным трактом. Обед школьников состоит из мясных, рыбных блюд, блюд из мяса птицы, супов с мясом, овощных закусок.
В 2025—2026 годах изменений в работе омских школьных столовых не запланировано.