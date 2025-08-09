В омской мэрии рассказали, перестанут ли давать в школьных столовых пиццы и пирожки

С 1 сентября в школах Воронежской области меняется меню в столовых. В рамках борьбы с детским ожирением школьников начнут приучать к здоровому питанию. Пончики, сосиски в тесте, мини-пиццы и пирожки уходят в прошлое. Теперь на смену углеводным лакомствам придут овощи, салаты, каши, а также блюда, содержащие сложные углеводы.