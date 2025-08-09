Ричмонд
Путин поздравил ректора Театрального института имени Щукина с юбилеем

Путин поздравил ректора Театрального института имени Щукина Князева с 70-летием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении ректора Театрального института имени Щукина Евгения Князева с 70-летием отметил, что он многое делает, чтобы один из старейших творческих вузов страны постоянно развивался.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Евгений Владимирович! Примите поздравления по случаю 70-летия… И конечно, Вы очень многое делаете, чтобы один из старейших творческих вузов страны постоянно развивался, сохраняя при этом связь времён и поколений, замечательные традиции легендарной “вахтанговской” школы», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что щедрый, самобытный талант и поистине неиссякаемая энергия помогли Князеву состояться в актёрской профессии, заслужить искреннюю любовь поклонников театра и кино.

«Желаю Вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего», — добавил Путин.