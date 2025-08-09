Ричмонд
Режим ЧС ввели на территории дома в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

Власти Ростова ввели режим ЧС на месте атаки БПЛА в Кировском районе города.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории дома, пострадавшего после атаки БПЛА. Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил глава города Александр Скрябин.

— Принято решение до ликвидации последствий произошедшей атаки ввести режим ЧС, а также установить местный уровень реагирования, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Глава города поручил ответственным службам и управляющей компании приступить к устранению последствий происшествия.

В частности, представители районной администрации должны провести поквартирный обход, оценить масштабы ущерба и оказать необходимую помощь. Также будут принимать заявления об ущербе.

— Кроме того, принято решение выделить средства из резервного фонда городской администрации для оказания единовременной материальной помощи, — прокомментировал Александр Скрябин.

По информации городских властей, к этому моменту правоохранители уже провели обследование территории.

Напомним, ранее ситуацию прокомментировала глава администрации Кировского района Ростова-на-Дону Наталия Симаченко.

