Режим ЧС ввели на территории дома в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории дома, пострадавшего после атаки БПЛА. Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил глава города Александр Скрябин.
— Принято решение до ликвидации последствий произошедшей атаки ввести режим ЧС, а также установить местный уровень реагирования, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Глава города поручил ответственным службам и управляющей компании приступить к устранению последствий происшествия.
В частности, представители районной администрации должны провести поквартирный обход, оценить масштабы ущерба и оказать необходимую помощь. Также будут принимать заявления об ущербе.
— Кроме того, принято решение выделить средства из резервного фонда городской администрации для оказания единовременной материальной помощи, — прокомментировал Александр Скрябин.
По информации городских властей, к этому моменту правоохранители уже провели обследование территории.
Напомним, ранее ситуацию прокомментировала глава администрации Кировского района Ростова-на-Дону Наталия Симаченко.
Подпишись на нас в Telegram.