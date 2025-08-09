Сезон охоты на пернатую дичь открылся в Беларуси

Также в этот период разрешена охота на тетерева (животные любого пола и возраста, кроме старок — самок, водящих выводок молодых птиц). При этом охотиться разрешено в светлое время суток только с охотничьей собакой (собаками) — легавой, спаниелем или ретривером. Стоит отметить, что указанный вид охотничьих птиц относится к нормируемым видам. Это означает, что охота на него осуществляется на основании разрешения на добычу и охотничьей путевки к нему, изъятие разрешается в пределах утвержденного плана. В этой связи о возможности проведения охоты на тетерева следует уточнять в охотхозяйствах.