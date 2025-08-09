Сезон охоты на пернатую дичь открылся в Беларуси

С 9 августа открыт сезон охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана. Охота разрешена в светлое время суток ружейным (из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов без двигателей, либо с выключенными двигателями) и безружейным (с использованием ловчих птиц) способами. В процессе ружейной охоты разрешается использование гладкоствольного охотничьего оружия и патронов, снаряженных дробью, применение охотничьих собак, кроме гончих и борзых.
Также в этот период разрешена охота на тетерева (животные любого пола и возраста, кроме старок — самок, водящих выводок молодых птиц). При этом охотиться разрешено в светлое время суток только с охотничьей собакой (собаками) — легавой, спаниелем или ретривером. Стоит отметить, что указанный вид охотничьих птиц относится к нормируемым видам. Это означает, что охота на него осуществляется на основании разрешения на добычу и охотничьей путевки к нему, изъятие разрешается в пределах утвержденного плана. В этой связи о возможности проведения охоты на тетерева следует уточнять в охотхозяйствах.
С 6 сентября будет разрешена охота на рябчика и серую куропатку, а с 20 сентября — на гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого и канадскую казарку.
Продлится сезон охоты на пернатую дичь до 14 декабря.