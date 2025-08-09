До 27 градусов прогреется воздух в Челябинской области днем в воскресенье

По информации синоптиков, 10 августа при переменной облачности ночью на западе местами пройдут небольшие дожди, днем локально прошумят кратковременные дожди, возможны грозы.
Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы. Ветер юго-восточный, южный, его скорость 2−7 м/с, днем кое-где порывы до 12 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9−14, в горах и низинах — до 4 градусов, завтра днем плюс 22−27.
По предварительным данным, на следующей неделе в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях по ночам плюс 10−15 градусов, днем не выше 19−25. В начале и середине недели ожидаются небольшие и умеренные дожди.