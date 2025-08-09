Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 27 градусов прогреется воздух в Челябинской области днем в воскресенье

До 27 градусов прогреется воздух в Челябинской области днем в воскресенье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +18° 0 м/с 94% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Reuters

По информации синоптиков, 10 августа при переменной облачности ночью на западе местами пройдут небольшие дожди, днем локально прошумят кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром в отдельных районах образуются туманы. Ветер юго-восточный, южный, его скорость 2−7 м/с, днем кое-где порывы до 12 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9−14, в горах и низинах — до 4 градусов, завтра днем плюс 22−27.

По предварительным данным, на следующей неделе в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях по ночам плюс 10−15 градусов, днем не выше 19−25. В начале и середине недели ожидаются небольшие и умеренные дожди.