В Омской области открылась первая плавучая гостиница (фото)

В Тевризском районе открылась необычная турбаза.

Источник: Комсомольская правда

В Тевризе открылась новая туристическая база. Главной достопримечательностью объекта стала гостиница «Тевриз», которая расположена непосредственно на воде. Объект накануне посетил зампред Правительства Омской области Иван Колесник.

Как рассказали в правительстве региона, туристы смогут исследовать живописные места Тевризского района и насладиться рыбалкой на берегу Иртыша, практически не выходя из гостиничного номера. Это делает проект уникальным направлением для любителей природы и экологического отдыха.

Фото: телеграм-канал «Проспект культуры».

Команда проекта не планирует останавливаться на достигнутом — впереди расширение территории и ее благоустройство для еще более комфортного пребывания туристов.

Ранее мы писали, что в старейшей деревне Омской области появится чистая питьевая вода.