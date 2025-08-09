В Омской области открылась первая плавучая гостиница (фото)

В Тевризе открылась новая туристическая база. Главной достопримечательностью объекта стала гостиница «Тевриз», которая расположена непосредственно на воде. Объект накануне посетил зампред Правительства Омской области Иван Колесник.
Как рассказали в правительстве региона, туристы смогут исследовать живописные места Тевризского района и насладиться рыбалкой на берегу Иртыша, практически не выходя из гостиничного номера. Это делает проект уникальным направлением для любителей природы и экологического отдыха.
Фото: телеграм-канал «Проспект культуры».
Команда проекта не планирует останавливаться на достигнутом — впереди расширение территории и ее благоустройство для еще более комфортного пребывания туристов.
