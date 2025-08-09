Восточный принц оказался чудовищем: как развестись с турком и с кем останутся дети

— Там же, в Америке, он практически сразу сделал мне предложение — прошло всего около двух месяцев с начала наших отношений. Я сказала «да». Затем я уехала в Россию, а он — в Турцию. Пока он ждал визу, мы поддерживали общение дистанционно, потом он прилетел ко мне в Самару и попросил моей руки при родителях. До свадьбы мы несколько раз летали друг к другу: сначала я в Измир, а затем он в Самару, — рассказывает Елена.